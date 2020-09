Mamans & célèbres - S02 Episode 33

Ce mercredi 30 septembre 2020 dans “Mamans et Célèbres” : Julie a rendez-vous chez le pédiatre pour Giovann. Partir seule avec son bébé, c’est une véritable expédition ! Stéphanie est à Paris avec Lyam. Le petit garçon a rendez-vous pour intégrer une agence de mannequinat pour enfants. Wafa a posé ses valises à Ibiza le temps d’un week-end entre copines pour son enterrement de vie de jeune fille. De son côté, Kelly est à la recherche de la maison parfaite pour accueillir sa petite famille. Mais avant ça, elle a rendez-vous chez le gynécologue pour connaître enfin le sexe du bébé. Charlène et Benoît fêtent le premier mois de Thyam ! Pour l’occasion, les deux grand-mères sont venues les bras chargés de cadeaux. Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.