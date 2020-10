Mamans & célèbres - S02 Episode 34

Ce jeudi 1er octobre 2020 dans “Mamans et Célèbres” : C’est le retour tant attendu d’Hillary et de Milo à la maison. Ils sont accueillis par toute la famille et l’émotion est bien au rendez-vous. Après quelques jours entre copines, Cécilia retrouve enfin sa fille. C’est la première fois en 10 mois que la maman solo confie Sway. Pour Rym et Vincent, c’est un grand jour. Ils ont conviés leurs proches à une baby shower. L’occasion de célébrer l’arrivée proche du bébé et de révéler son sexe. Tiffany et Justin cherchent à déménager dans l’année. Une maison correspond à leurs critères ! A Monaco, Martika et Mia travaillent sur un projet de parfum mère/bébé. Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.