Mamans & célèbres - S03 Episode 05

Ce vendredi 23 octobre 2020 dans “Mamans et Célèbres” : Depuis quelques jours, Jesta ne sent plus son bébé bouger dans son ventre. Elle s’inquiète beaucoup mais ne veut pas être pessimiste. Elle a pris rendez-vous avec une sage-femme pour savoir que tout va bien. Rym et Vincent font les dernières courses pour le bébé à quelques jours de son arrivée. Wafa et Oliver sont officiellement mariés. Ils sont plus heureux que jamais et prennent le temps de se remémorer les moments forts de la journée. Mais à cause de son travail, Oliver doit déjà repartir. Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.