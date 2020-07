Mamans & célèbres - Saison 01 Episode 05

Dans l’épisode 05 de Mamans & célèbres, Julie emmène Gianni chez le pédiatre pour faire un vaccin. Le petit garçon fond en larmes, malgré le patch anesthésiant qu’il avait sur la cuisse. De son côté, Julia part faire du shopping avec Luna. En effet, la petite fille a besoin d’un tutu pour son premier cours de danse. Mais rien ne se passe comme prévu ! Luna fait un caprice dans le magasin de sport, sa maman finit par céder et lui achète deux tenues de danse. Pour Jesta et Benoît, les vacances continuent en Bretagne. Après un petit-déjeuner au lit, Jesta part se faire masser et c’est à Benoît de faire la toilette de Juliann. La tâche se révèle plus complexe que prévue car la salle de bain de l’hôtel n’est pas adaptée à un bébé… Juliann fait des siennes et fait pipi sur son papa. Dans le sud, c’est le grand jour pour Liam ! La jeune femme emménage enfin dans son nouvel appartement à Nice et ses amis sont là pour l’aider à porter les cartons et à monter les meubles. Retour à Lyon, Julie prépare un déjeuner romantique pour Pierre-Jean, son mari. La jeune maman opte pour un menu « healthy » car elle se prépare pour un raid en Croatie. Ce raid représente pour elle un véritable challenge sportif. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.