Mamans & célèbres - S02 Episode 35

Ce vendredi 2 octobre 2020 dans “Mamans et Célèbres” : Hillary est rentrée à la maison avec Milo et apprend pas à pas, son rôle de maman. Julia et Luna sont en vacances à Saint Raphaël. Elles profitent du soleil et de la mer à deux avant de retrouver Maxime. Julia a pris une grande décision pour se rapprocher du papa de sa fille et tenter de donner une chance à leur histoire d’amour. Juliann a 1 an aujourd’hui et ses parents ont prévu une grande fête. Entourés de leurs proches, Jesta et Benoît ont une grande annonce à faire ! Kelly, Neymar et Lyam vont accueillir une petite fille dans la famille. Une annonce qu’ils devaient tous garder secret jusqu’à la baby shower. C’était sans compter l’excitation de Lyam qui a tout balancé à sa mamie ! Cindy, Thomas et leur petite Alba partent direction la Bretagne pour un road trip en camping-car. Que l’aventure commence ! Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.