Mamans & célèbres - S02 Episode 36

Ce lundi 5 octobre 2020 dans “Mamans et Célèbres” : Stéphanie aidée par Eric, fait les courses de rentrée pour Lyam. Cindy, Thomas et leur petite Alba profitent de leurs vacances en famille en Bretagne. Au programme du jour : visite du Mont St Michel. Rym et Vincent parlent plusieurs langues à eux deux. Ils ont bien l’intention d’apprendre l’espagnol et portugais à leur petite fille. Alors Vincent s’entraîne lui aussi à parler espagnol. Hillary a rendez-vous pour un bain thalasso d’exception pour Milo, avec l’experte Sonia Krief. A Monaco, Martika prépare le baptême de Mia. Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.