Mamans & célèbres - S02 Episode 37

Ce mardi 6 octobre 2020 dans “Mamans et Célèbres” : Maxime passe un moment privilégié avec Luna avant que celle-ci parte faire la rencontre de Jenna et Wafa avec Julia. Julia profitera de cet après-midi pour se confier à Wafa sur son couple et se verra invitée au mariage de Wafa et Oliver. De leur côté, Cindy et Thomas continuent de profiter du bel environnement du Mont Saint-Michel et Cindy découvre les joies du voyage en camping-car. À Toulouse, Cécilia rejoint Corentin (ancien aventurier de Koh-Lanta Cambodge) et Jesta pour visiter un appartement pour lequel Cécilia n’a finalement aucun coup de coeur. En région parisienne, c’est un grand jour pour Kelly qui sort de chez le notaire avec les clés de sa nouvelle maison et va enfin pouvoir déménager. A Lyon, Julie a décidé de bouleverser sa routine. Elle veut passer un moment spécial avec Gianni et l’emmène au spectacle de Guignol.Le pauvre Gianni demande finalement à quitter la salle avant la fin du spectacle. Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX. .