Mamans & célèbres - S02 Episode 32

Ce mercredi 7 octobre 2020 dans “Mamans et Célèbres” : Juliann fait ses premiers pas ! Benoit et Jesta sont très fiers de lui et profitent de ce moment. Le fils des deux aventuriers vivra une autre grande première : aller à la crèche à vélo avec sa maman. Stéphanie de son côté, songe à dévoiler le prénom de sa fille. Elle lance donc un live Instagram pour répondre aux questions des ses fans. Hillary a passé la barre des deux millions sur Instagram ! Pour faire honneur à ses nombreux abonnés, la jeune maman prépare un shooting photo pour son compte Instagram. Julia et Maxime visitent une maison pour emménager ensemble. C’est une grande avancée pour leur couple. De leur côté Charlène et Benoit s’entraînent à donner le bain à Thyam. Ils testent des nouvelles techniques pour que leur enfant soit plus à l’aise. Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.