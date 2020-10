Mamans & célèbres - S01 Episode 33

Ce jeudi 8 octobre 2020 dans “Mamans et Célèbres” : Luna part réveiller son lapin, elle profite de lui car demain, c’est la rentrée des classes ! Julia et Luna se préparent pour le grand jour. Mais le plus important : trouver une technique pour arrêter de vivre avec la tétine… Tiffany se retrouve toute seule avec Romy et Zélie. Elles décident d’appeler Justin pour prendre des nouvelles. Après leur discussion, Tiffany décide de tester un jeu avec Romy. À Toulouse Wafa et Manel font la liste des préparatifs du mariage. Manel a même préparé une surprise pour sa maman ! Elles partent ensuite essayer les robes qu’elle a sélectionné. Le programme du jour pour Hillary : s’occuper de ses vergetures pour retrouver son corps d’avant. Elle est motivée pour le récupérer ! Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.