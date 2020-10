Mamans & célèbres - S02 Episode 40

Ce vendredi 9 octobre 2020 dans “Mamans et Célèbres” : Jesta, Benoit et Juliann rendent visite aux parents de Benoit dans le Sud. Les grands-parents de Juliann sont très heureux de le retrouver ! Après sa défaite lors de la partie de pétanque, Benoit doit payer des glaces à toute la famille. Martika et Mia partent choisir le flacon parfait pour le parfum “Mère fille”. La jeune femme a également sa marque de bijoux pour enfant à gérer. De leur côté, Cindy et Thomas préparent Alba pour sa rentrée à la crèche. Alba est prête pour sa semaine d’adaptation. Pour l'anniversaire de Charlène, Benoit a préparé plein de surprises ! Ils partent présenter Thyam à toute la famille. Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.