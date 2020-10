Mamans & célèbres - S02 Episode 41

Ce lundi 12 octobre 2020 dans “Mamans et Célèbres” : Les vacances sont terminées : aujourd’hui, c’est la rentrée des classes ! A Liège, Stéphanie prépare Lyam qui a bien dû mal à se réveiller. Luna elle, est prête pour retourner sur les bancs de l’école. Aujourd’hui, Rym a décidé de faire un relooking complet. Plus que jamais, elle veut surprendre et plaire à Vincent. Future maman mais femme fatale ! Pour Hillary, Gio et Milo, c’est déménagement. La petite famille quitte son appartement parisien pour une grande maison. Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.