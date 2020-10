Mamans & célèbres - S02 Episode 42

Ce mardi 13 octobre 2020 dans “Mamans et Célèbres” : Julie découvre les joies d’être maman de deux petits enfants. Quand les deux pleurent en même temps, c’est du sport ! Après trois semaines de recherches, Jesta est finalement parvenue à trouver une maison à Cécilia et Sway. Bonjour Toulouse ! Mais avant de boucler les valises direction le sud, Sway doit souffler sa première bougie. De son côté, Hillary doit passer par l’étape de la rééducation du périné si elle veut reprendre le sport. Cindy elle, est déjà à fond dans le sport ! La maman d’Alba s’est lancée dans un tout nouveau projet. Elle est l’ambassadrice d’une application de vidéos fitness. Aujourd’hui, c’est tournage ! Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.