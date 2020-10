Mamans & célèbres - S02 Episode 43

Ce mercredi 14 octobre 2020 dans “Mamans et Célèbres” : Stéphanie a passé une nouvelle échographie. Elle profite d’un moment tendre avec son petit garçon pour lui montrer les premières images de sa petite soeur. Martika a fait le voyage jusqu’en Italie. Elle a rendez-vous dans son atelier de fabrication de bijoux pour créer une nouvelle collection pour enfants. A Toulouse, c’est un grand jour pour Wafa. Aujourd’hui, elle a sa cérémonie du henné. Jesta sort son premier livre de cuisine et doit prendre la pose pour la première de couverture. Comme toujours, elle peut compter sur le regard bienveillant de son mari Benoît. Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.