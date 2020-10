Mamans & célèbres - S02 Episode 44

Ce Jeudi 15 octobre 2020 dans “Mamans et Célèbres” : Hillary prépare ses vacances en Martinique. Pour l’heure, elle doit trouver un maillot de bain et ses nouveaux complexes liés à sa grossesse risquent bien de compliquer la mission. A Toulouse, Wafa profite de sa cérémonie du henné. Cindy s’amuse à relooker sa maman avant de se rendre chez le gynécologue. La maman d’Alba a pris une grande décision : faire retirer son implant pour lancer le projet “Bébé n°2”. Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.