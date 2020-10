Mamans & célèbres - S03 Episode 06

Ce lundi 26 octobre 2020 dans “Mamans et Célèbres” : Wafa a une grande annonce à faire à sa fille aînée. La maman a organisé une chasse aux trésors pour annoncer à Manel qu’elle va devenir grande soeur. A Monaco, Martika se remet doucement au sport avec Umberto sous le regard de leur petite Mia. Tiffany commence l’apprentissage du pot à Romy, sa fille de deux ans et demi. Julie a rendez-vous avec une agence de mannequins pour son fils Gianni. Kelly et Neymar eux, font un concours de pizzas maison ! Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.