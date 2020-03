Mamans & célèbres - Saison 01 Episode 47

Dans l’épisode 47 de Mamans & célèbres, Julie achète des ballons pour révéler à Pierre-Jean le sexe de leur second enfant. De retour chez lui, PJ découvre avec beaucoup d’émotions qu’il sera bientôt papa d’un second petit garçon. De son côté, Emilie prépare le déjeuner pour Maella et Menzo qui sont malades. Plus tard, Emilie emmène ses enfants faire une partie de bowling. À Toulouse, Wafa et Oliver goûtent le repas de leur futur mariage. Le couple semble conquis par le menu du traiteur. Le soir, Jesta et Wafa passent la soirée ensemble pour un moment entre filles. Jesta décide d’enquêter sur les histoires amoureuses de Manel. En région parisienne, Kelly annonce à Neymar leur potentielle participation à la troisième saison de La bataille des couples. Le couple décide de s’entraîner et de se remettre en forme en faisant de l’escalade. Une activité idéale pour apprendre à se (re)faire confiance. Pour Jesta et Benoit, il est l’heure de s’envoler pour le Maroc. Les jeunes parents appréhendent le vol avec Juliann. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.