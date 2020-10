Mamans & célèbres - S02 Episode 45

Ce Vendredi 16 octobre 2020 dans “Mamans et Célèbres” : Julia et Luna s’offrent une journée entre filles à Paris. Au programme : shopping dans les grands magasins, personal shopper, massage au spa, etc… Une vraie journée de princesses ! Rym a prévu un petit déjeuner royal pour le futur père de son enfant. Jesta et Benoît cherchent une idée pour annoncer à Juliann qu’il va devenir grand-frère. Cécilia a quitté Paris et s’apprête à emménager à Toulouse. Romy fait son premier jour chez la nounou ! Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.