Mamans & célèbres - Saison 01 Episode 07

Dans l’épisode 07 de Mamans & célèbres, Jesta et Benoît ont prolongé leurs vacances en famille. Alors qu’ils étaient en Bretagne, ils ont été contactés pour tester un hôtel en Espagne. À Liège, Emilie et Stéphanie font les magasins entre copines. Un peu plus tard, Stéphanie décide de s’inscrire sur un site rencontre afin de retrouver l’amour. De son côté, Julie continue de s’entraîner pour son raid en Croatie. Malheureusement, le départ approche et la jeune femme appréhende la séparation avec son fils, Gianni. À Bordeaux, Cindy termine de préparer l’arrivée de bébé. Au programme, finir le sac pour la maternité et trouver une poussette. À Compiègne, Julia tente désespérément de trouver un cours de danse pour Luna mais ce n’est pas chose aisée… Mais la jeune maman ne lâche pas l’affaire et demande de l’aide à sa communauté. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.