Mamans & célèbres - S03 Episode 08

Ce mercredi 28 octobre 2020 dans “Mamans et Célèbres” : Même en vacances, Hillary et Giovanni continuent de travailler. Les jeunes parents profitent de ce décor paradisiaque que leur offre la Martinique pour faire des photos. Ils ne ratent pas une occasion de promouvoir leur marque de bijoux. Julia et Luna s’accordent exceptionnellement une soirée pizza devant la télévision. Charlène et Benoît eux, tentent le tout pour le tout pour faire dormir leur fils Thyam. En Belgique, Stéphanie fait ses achats de naissance pour sa petite fille avec sa maman. Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.