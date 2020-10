Mamans & célèbres - S03 Episode 9

Ce jeudi 29 octobre 2020 dans “Mamans et Célèbres” : À Toulouse, Jesta décide d’appeler Tiffany pour des conseils. Cette dernière est maman de deux petites filles, Romy et Zélie, qui n’ont que 17 mois d’écart. Jesta et Benoît auront eux aussi deux enfants avec 18 mois d’écart. Tiffany et Justin partagent de bons conseils et les parents de Juliann sont rassurés ! A Monaco, Martika use de stratagèmes pour la sieste de Mia. Pour Kelly, Neymar et Lyam, c’est activité cueillette. Tiffany et Romy choisissent des jouets qu’elles donneront à des associations. Cécilia a récemment déménagé à Toulouse et peut désormais compter sur Jesta et Benoît pour l’aider avec Sway. Ce n’est pas tous les jours faciles d’être une maman solo ! Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.