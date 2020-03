Mamans & célèbres - Saison 01 Episode 42

Dans l’épisode 42 de Mamans & célèbres, c’est l’heure de la dernière tétée pour Juliann. Jesta a du mal à accepter que soit la dernière fois qu’elle lui donne la sein. Plus tard, Jesta et Benoit lui préparent une purée d’épinards mais le petit garçon n’aime pas ça et renverse son assiette. De son côté, Julia annonce à sa communauté qu’elle vient de faire une fausse-couche. Elle va essayer de se reconstruire et d’aller mieux malgré cette épreuve. En parallèle, Julia appelle l’hôpital car Luna doit se faire opérer des végétations. À Liège, Stéphanie s’occupe de Lyam car le petit garçon est malade. Malheureusement, le repas tourne à la catastrophe… Plus tard, Stéphanie emmène Lyam à son entrainement de foot. De son côté, Julie se rend chez la gynécologue afin de découvrir le sexe de son bébé. Elle apprend qu’elle va avoir un deuxième petit garçon. En sortant du rendez-vous, Julie appelle son mari pour lui dire que tout c’est bien passé et qu’elle va lui faire une surprise pour la révélation du sexe. À Paris, Emilie s’apprête à défiler pour la première fois. Le stress monte et la jeune femme ne se sent pas à l’aise dans cet exercice. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.