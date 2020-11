Mamans & célèbres - S03 Episode 21

Ce lundi 16 novembre 2020 dans “Mamans et Célèbres” : Julie a rendez-vous ce matin dans une association. Chaque année, elle reverse une partie des bénéfices de son entreprise à une association et cette année, elle a choisi l’Unicef. C’est une journée sportive pour les mamans ! D’un côté, Tiffany s’essaie au badminton avec son mari et Martika a rendez-vous avec sa coach sportive sous le regard attentif de Mia. Julie aussi a décidé de transpirer entre copines. Au programme : parcours du combattant ! A Toulouse, Oliver a retrouvé sa petite famille. Maxime a lui aussi fait une visite surprise à Julia et Luna. C’est la journée des retrouvailles ! Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.