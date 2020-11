Mamans & célèbres - S03 Episode 22

Ce mardi 17 novembre 2020 dans “Mamans et Célèbres” : Hillary et Giovanni sont en déplacement dans le sud de la France pour tourner “Les plus belles vacances”. Milo lui profite de sa mamie. Ce matin, c’est moins la fête pour Alba qui est sur le point d’avoir son vaccin pour ses 1 an. Pour la préparer, Cindy et Thomas lui ont offert une vraie mallette de docteur. Kelly reçoit les meubles pour la chambre de sa future petite fille. Au moment de monter le lit, la tâche se complique. A Toulouse, Cécilia dépose Sway chez Jesta et Benoît qui vont veiller sur elle pendant que Maman prend un cours de danse. En région parisienne, Julia et Luna profitent de leurs derniers instants en famille avant le départ de Maxime. Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.