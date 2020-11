Mamans & célèbres - S03 Episode 23

Ce mercredi 18 novembre 2020 dans “Mamans et Célèbres” : Aujourd’hui, il est temps pour Rym de rentrer à la maison avec sa fille Maria-Valentina. Vincent est venu les chercher à la maternité. C’est le début d’une nouvelle vie à 3 ! Pour l’occasion, le jeune papa a préparé une jolie surprise à sa fiancée. A Toulouse, Cécilia reprend la danse. Aujourd’hui, elle suit un workshop avec un chorégraphe réputé et le niveau est très exigeant. Martika elle, craque pour des nouvelles chaussures pour Mia. Alba vient de faire ses rappels de vaccins et Cindy prépare ses affaires pour le départ de son raid féminin en Corse. Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 18h25 sur TFX.