Mamans & célèbres - S03 Episode 24

Ce jeudi 19 novembre 2020 dans “Mamans et Célèbres” : Kelly, Neymar et Lyam apprennent à faire des petits pots maison. Les jeunes parents ont à cœur de donner le meilleur à leurs enfants. Jesta a une échographie pour savoir comment va son bébé ! Charlène et Benoît sont en virée à Paris avec le petit Thyam. L’occasion pour eux d’aller rendre visite à Hillary, Giovanni et bébé Milo. A Lyon, Julie a organisé un parcours du combattant avec ses copines. Wafa, Oliver et Manel eux, sont plutôt d’humeur à faire des crêpes ! Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 18h25 sur TFX.