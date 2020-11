Mamans & célèbres - S03 Episode 25

Ce vendredi 20 novembre 2020 dans “Mamans et Célèbres” : Benoit passe le week-end avec ses copains. Jesta est restée seule avec Juliann. Mais Cécilia et Sway ont bien l’intention de s’inviter ! Charlène et Benoît sont à Paris et ont décidé de rendre visite à Hillary et Giovanni qui ont un petit garçon du même âge que le leur. Thyam et Milo se rencontrent ! Rym et Vincent continuent de vivre leurs premiers moments avec Maria-Valentina. Martika et Umberto sont à Paris pour assister à un défilé de mode. Avant, la maman de Mia se rend à la boutique pour essayer une tenue de la marque. Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 18h25 sur TFX.