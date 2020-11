Mamans & célèbres - S03 Episode 26

Ce lundi 23 novembre 2020 dans “Mamans et Célèbres” : Rym est maman depuis quelques jours seulement. Alors le moindre cri de Maria-Valentina la plonge dans l’angoisse. A-t-elle mal quelque part ? Rym téléphone à sa sage-femme. Julia a décidé de créer un deuxième Instagram dédié à la lecture pour enfants. La jeune maman a donné le goût de la lecture très tôt à sa fille Luna. Avec cette initiative, elle espère venir en aide aux autres parents qui n’ont pas beaucoup de temps. Cela fait déjà plusieurs jours que Cindy participe au Corsica Raid Femina en Corse. A Toulouse, Jesta et Cécilia font une soirée pyjama pour leur week-end mamans ! Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 18h25 sur TFX.