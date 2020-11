Mamans & célèbres - S03 Episode 27

Ce mardi 24 novembre 2020 dans “Mamans et Célèbres” : Vincent a une surprise pour Rym. Aujourd’hui, la petite famille va faire une séance photo pour immortaliser les premiers jours de vie de Maria-Valentina. Tiffany fabrique du shampoing maison avec Romy et Zélie. Thomas et Alba ont fait le voyage en Corse depuis Bordeaux pour faire la surprise à Cindy. La maman qui vient de terminer le Corsica Raid Femina est très heureuse. Martika rend visite seule à Hillary car Umberto a dû s’absenter pour un rendez-vous. L’heure est aux retrouvailles ! Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 18h25 sur TFX.