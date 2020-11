Mamans & célèbres - S03 Episode 28

Ce mercredi 25 novembre 2020 dans “Mamans et Célèbres” : Martika, Umberto et Mia sont à Paris pour assister à un défilé de la Fashion Week. Pour Mia, c’est la journée des premières fois. Premier défilé de mode sur une péniche, première visite à la Tour Eiffel. Et tout ça à même pas 1 an. Kelly a organisé un shooting photo aquatique avec Neymar pour immortaliser sa grossesse. Mode sirène activé ! Hillary et Giovanni ont à cœur d’être des parents parfaits pour Milo. A Liège, Stéphanie fait une séance de yoga prénatal. Replay du mercredi 25 novembre de "Mamans et Célèbres" sur TFX.