Mamans & célèbres - S03 Episode 29

Ce jeudi 26 novembre 2020 dans “Mamans et Célèbres” : Premier réveil en Espagne pour Julia et Luna qui sont venues accompagner Maxime qui prépare une grande compétition. Charlène et Benoît emmènent Thyam à son premier cours de danse. Tiffany a organisé un shooting photo en famille sur le thème de la nature. A Lyon, Julie et son mari PJ ont été testés positifs à la Covid-19. Toute la petite famille est confinée. Difficile de gérer la maladie et les enfants ! Jesta et Benoît attendent avec impatience la révélation du sexe de leur deuxième enfant. Replay du jeudi 26 novembre de "Mamans et Célèbres" sur TFX.