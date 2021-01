Mamans & célèbres - S03 Episode 29

Il est temps de connaître la suite des aventures des incontournables « Mamans & Célèbres » !De plus, de nouvelles Mamans intégrent l'émission ! Elles sont célèbres, elles sont stars des réseaux sociaux. On les a connues candidates de télé-réalité, elles sont aujourd’hui devenues influenceuses mais avant tout mamans ! Elles ont toutes accepté d’ouvrir les portes de leur quotidien en donnant accès aux coulisses de leur vie de stars mais aussi leur vie de mamans ! Suivez les aventures et trépidantes de toutes les "Mamans & Célèbres" : Jesta, Julie Ricci, Kelly Helard, Stéphanie Clerbois, Julia Paredes, Cindy Pomeyrol, Martika, Wafa, Rym, Hillary, Tiffany, Cécilia et Charlène.