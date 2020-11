Mamans & célèbres - S03 Episode 30

Ce vendredi 27 novembre 2020 dans “Mamans et Célèbres” : Kelly et Neymar préparent l’anniversaire de Lyam. A Alicante, c’est le grand jour pour Maxime qui s’apprête à monter sur scène pour sa compétition de bodybuilding. Le stress est à son maximum. Heureusement, il peut compter sur le soutien sans faille de Julia et Luna. Stéphanie partage avec sa communauté, ses applications de grossesse préférées. Pour Sway aujourd’hui, c’est activité peinture sur toile. Hillary, elle, aménage la chambre de Milo juste avant de faire une visite surprise à Giovanni sur son shooting photo. Replay du vendredi 27 novembre de "Mamans et Célèbres" sur TFX.