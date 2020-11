Mamans & célèbres - S03 Episode 31

Ce lundi 30 novembre 2020 dans “Mamans et Célèbres” : Julia et Luna passent quelques jours à Alicante pour la compétition de Maxime. L’heure est maintenant à la détente et au spectacle de flamenco ! Neymar offre un robot aspirateur à Kelly, pour son plus grand bonheur. A Toulouse, Jesta et Benoît ont organisé une gender party pour découvrir le sexe de leur bébé avec leurs invités. Rym est heureuse d’avoir déjà bien perdu ses kilos de grossesse, deux semaines seulement après son accouchement. La jeune maman a hâte maintenant de reprendre le sport. A Monaco, Martika et Umberto viennent de recevoir les nouveaux prototypes de leur collection de bijoux. Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 18h25 sur TFX.