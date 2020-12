Mamans & célèbres - S03 Episode 32

Ce mardi 1er décembre 2020 dans “Mamans et Célèbres” : Il est enfin temps pour Jesta et Benoît de découvrir le sexe de leur bébé. Ils annoncent à leur communauté qu’ils connaissent enfin le sexe, mais en gardant le secret ! Hillary et Giovanni ont rendez-vous chez l'ostéopathe pour Milo. Neymar prépare le goûter pour le retour de Lyam et Kelly. Ils préparent ensemble les invitations pour les 5 ans de Lyam. Pour faire une surprise à Charlène, Benoit demande à sa mère de garder le bébé. Avant de partir, ils préparent un doudou fait maison pour Thyam. Replay de l’émission du mardi 1er décembre. “Mamans et Célèbres” sur TFX.