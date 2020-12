Mamans & célèbres - S03 Episode 33

Ce mercredi 2 décembre 2020 dans “Mamans et Célèbres” : Cindy est partie pour une journée entre filles avec Hillary et Tiffany à Paris en mode “Very Bad Mom”. Thomas est donc seul pour s’occuper d’Alba. Justin lui aussi s’occupe tout seul de ses deux filles. Les trois mamans sont prêtes pour leur journée entre mamans sans leurs enfants ! De son côté, Cécilia a prévu une sortie au zoo avec Sway. Le safari peut commencer ! Sway découvre les girafes, les zèbres et les éléphants ! Replay de l’émission du mercredi 2 décembre. “Mamans et Célèbres” sur TFX.