Mamans & célèbres - S03 Episode 34

Ce jeudi 3 décembre 2020 dans “Mamans et Célèbres” : Julia et Luna se préparent pour les cours d’anglais. Luna est très contente d’apprendre l’anglais. C’est un grand jour pour Thyam, Charlène et Benoît le préparent pour aller faire sa pièce d’identité. La journée “Very Bad Mom” continue pour Hillary, Cindy et Tiffany. Les jeunes mamans terminent leur cours de burlesque et partent visiter la capitale. Pendant ce temps, les papas s’occupent seuls des enfants. Justin avec ses deux petites filles, Giovanni avec Milo et Thomas avec Alba. Vont-ils s’en sortir comme des supers papas ? Replay de l’émission du jeudi 3 décembre 2020. “Mamans et Célèbres” sur TFX.