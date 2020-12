Mamans & célèbres - S03 Episode 35

Ce vendredi 4 décembre 2020 dans “Mamans et Célèbres” : Rym et Vincent préparent Maria-Valentina pour le bain. C’est très important pour eux de tout faire ensemble pour lui donner le maximum d’amour ! Cécilia organise un shooting “mère fille” avec Sway. Elle a préparé des tenues accordées pour le shooting photo. De leur côté, Jesta et Benoît ont rendez-vous en Corse pour les vacances ! Avec leur petit garçon Julian âgé d’à peine 1 an, et Jesta qui est enceinte, la préparation des valises s’annonce compliquée. Pour son deuxième accouchement, Kelly appréhende beaucoup. Elle ne veut pas de césarienne et songe à se faire hypnotiser pour ne plus avoir peur. Replay de l’émission du vendredi 4 décembre. “Mamans et Célèbres” sur TFX.