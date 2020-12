Mamans & célèbres - S03 Episode 36

Ce lundi 7 décembre 2020 dans “Mamans et Célèbres” : Hillary et Giovanni préparent Milo pour un rendez-vous professionnel. Hillary, Giovanni et Baby businessman ont pour projet de sortir une marque de bougies. Jesta, Benoît et Julian profitent d’une séance de spa tous ensemble ! Depuis la naissance de Thyam, Benoît a très envie de faire des tatouages pour son fils. Il montre ses idées à Charlène avant de partir au rendez-vous. De son côté, Cindy a organisé un shooting photo pour sa première collection. C’est un shooting très important, car il va montrer l'identité de sa marque. Replay de l’émission du lundi 7 décembre 2020. “Mamans et Célèbres” sur TFX.