Mamans & célèbres - S03 Episode 37

Ce mardi 8 décembre 2020 dans “Mamans et Célèbres” : Jesta et Benoît préparent le planning des activités pour Juliann ! Au programme : sortie à la plage et visite d’une ferme. Le mercredi, c’est journée shopping pour Julia et Luna ! Elles se rendent dans un grand magasin pour acheter des jouets. Les parents de Cécilia viennent visiter sa nouvelle maison à Toulouse ! Mais la jeune maman a décidé de préparer une petite blague à ses parents. De retour à Bordeaux, Fanny et Marie ont préparé une surprise pour l'anniversaire de Cindy. Replay de l’émission du mardi 8 décembre 2020. “Mamans et Célèbres” sur TFX.