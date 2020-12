Mamans & célèbres - S03 Episode 39

Ce jeudi 10 décembre 2020 dans “Mamans et Célèbres” : Rym et Vincent découvrent petit à petit les joies d’être maman et papa. Aujourd’hui, ils vont apprendre à mettre en place l'écharpe de portage pour Maria-Valentina. Les parents de Giovanni viennent voir Milo. Ils sont étonnés de voir à quel point il a grandi depuis la dernière fois. Julia et Luna sont parties faire une surprise en rendant visite à Maxime. La famille est au complet pour le plus grand bonheur de Luna. Martika continue d’avancer sur son projet de parfum mère-enfant. Elle a rendez-vous aujourd’hui pour choisir le flacon et avancer sur la senteur. Replay de l’émission du jeudi 10 décembre. “Mamans et Célèbres” sur TFX.