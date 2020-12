Mamans & célèbres - S03 Episode 40

Ce vendredi 11 décembre 2020 dans “Mamans et Célèbres” : Gianni et Julie se lancent dans la préparation de crêpes. Gianni est très content de participer à la préparation. Dans le Sud, Julia et Luna découvrent la routine de Maxime et profitent des beaux paysages. A l’aube des 6 mois de grossesse, Jesta veut faire attention à son poids. Elle ne veut pas prendre trop de kilos et pour cela, elle peut compter sur ses recettes “Jestatouille”. Ce matin, Thyam est prêt pour son jeu d’éveil. Il joue avec des ballons gonflés à l’hélium. Replay de l’émission du vendredi 11 décembre. “Mamans et Célèbres” sur TFX.