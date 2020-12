Mamans & célèbres - S03 Episode 41

Ce lundi 14 décembre 2020 dans “Mamans et Célèbres” : Aujourd’hui, Cindy et Thomas préparent le premier anniversaire d’Alba. Pour l’occasion, Cindy a préparé un thème sur le cirque ! Avec l’opération de Neymar, Kelly fait appel à sa maman pour l’aider à finir la chambre de Lyana. Deuxième tentative pour Julie et Gianni. Ils partent à nouveau au parc en espérant que le temps soit plus clément que la dernière fois. Il est temps pour Cécilia de décorer la chambre de Sway. Le départ pour Dubaï approche pour Martika et Umberto. Mais il faut encore trouver la maison qui leur correspond ! Replay de l’émission du lundi 14 décembre. “Mamans et Célèbres” sur TFX.