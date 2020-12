Mamans & célèbres - S03 Episode 42

Ce mardi 15 décembre 2020 dans “Mamans et Célèbres” : L’anniversaire d’Alba peut commencer ! Cindy a prévu une séance photo originale pour le premier anniversaire de sa petite fille. Julie et Gianni continuent leur expédition dans le parc ! Ils profitent d’une belle journée pour faire plein de jeux. Gianni n’a qu’une hâte : rentrer montrer ses exploits à son papa. C’est le premier mois de Maria-Valentina. Rym et Vincent ont décidé de créer des souvenirs en fabriquant les empreintes de ses pieds et de ses mains de bébé. Lyam et sa grand-mère préparent une chanson pour Lyana. Depuis sa grossesse, Wafa commence à prendre petit à petit du poids avec le bébé. Elle décide de se mettre au sport spécial grossesse. Replay de l’émission du mardi 15 décembre. “Mamans et Célèbres” sur TFX.