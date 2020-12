Mamans & célèbres - S03 Episode 43

Ce mercredi 16 décembre 2020 dans “Mamans et Célèbres” : Benoît a un grand projet pour Juliann. Il va lui refaire une beauté avec un atelier coiffure. Même si Jesta n’approuve pas, Benoît est inarrêtable. Aujourd’hui, Zélie va inaugurer la piscine ! Tiffany et Justin vont pouvoir profiter de l’activité piscine. Pour l’occasion, ils ont rendez-vous avec une professionnelle. C’est un grand jour pour Thyam. Maintenant qu’il a 5 mois, il va pouvoir manger de la purée. L’étape de la diversification peut commencer. Replay de l’émission du mercredi 16 décembre. “Mamans et Célèbres” sur TFX.