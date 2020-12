Mamans & célèbres - S03 Episode 44

Ce jeudi 17 décembre 2020 dans “Mamans et Célèbres” : Le grand départ pour Dubaï arrive pour Martika, Umberto et Mia. Avant de partir, Martika décide de faire son dernier cours de sport en France. Charlène et Benoît préparent la diversification de Thyam. La première purée de carottes est enfin prête pour le petit garçon. Va t-il l'aimer ? Kelly et Neymar profitent de la présence de la mère de Kelly pour préparer la chambre de Lyana. Toute cette agitation fait cogiter Lyam. Il pose la question que tous les parents redoutent : “Comment on fait les bébés ?” Replay de l’émission du jeudi 17 décembre. “Mamans et Célèbres” sur TFX.