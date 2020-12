Mamans & célèbres - S03 Episode 45

Ce vendredi 18 décembre 2020 dans “Mamans et Célèbres” : Jesta doit se préparer pour se faire tester au diabète gestationnel. Julia réalise un rêve d’enfant ! Elle part essayer des robes de mariée. Elle emmène Luna pour essayer aussi des robes comme une princesse ! Wafa et Oliver ont pour projet de changer de maison. Avec l’arrivée du nouveau bébé ils vont vite être à l’étroit ! Ils partent donc visiter une nouvelle maison. Cécilia rencontre enfin Tiffany et Sway rencontre Romy ! Elles passent la journée ensemble à jouer. Après les péripéties de ce matin, Julie a prévu une surprise à Gianni. Ils vont faire un voyage en hélicoptère ! Replay de l’émission du vendredi 18 décembre. “Mamans et Célèbres” sur TFX.