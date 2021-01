Mamans & célèbres - S03 Episode 46

Ce lundi 18 janvier dans “Mamans et Célèbres” sur TFX : Gianni fait son baptême de l’air en hélicoptère. Maria-Valentina a souffert de coliques récemment. Aujourd’hui, Rym et Vincent ont fait appel à une ostéopathe pour soulager leur petite fille. Neymar est content de dire au revoir à sa belle-mère qui a passé quelques jours chez eux. Lyam lui, est très triste de quitter sa Nanou. Pour Kelly qui arrive bientôt au terme de sa grossesse, c’est rendez-vous avec la sage-femme aujourd’hui. Grâce à l’hypnose, elle espère vaincre sa peur de l’accouchement. Charlène et Benoît emmènent Thyam à sa première sortie aquarium. Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !