Mamans & célèbres - S03 Episode 47

Ce mardi 19 janvier 2021 dans “Mamans et Célèbres” : Premier jour de confinement pour Jesta, Benoît et Juliann. Au programme : balade en forêt après la journée crèche. Jesta tient absolument à garder une activité sportive même en étant enceinte. Wafa et Oliver sont à la recherche d’une nouvelle maison. Comme la famille s’agrandit, il est grand temps de déménager. Vont-ils trouver leur bonheur rapidement ? Pour Julia et Luna, l’heure est aux préparatifs pour accueillir Maxime à la maison ! Tiffany et Romy font une activité avec des petits animaux prisonniers de la glace. Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !