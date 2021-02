Mamans & célèbres - S03 Episode 58

Ce mercredi 3 février 2021 dans “Mamans et Célèbres” : Jesta et Benoît préparent une story pour l'association “Une vie de ouf” qu’ils soutiennent dans le but de faire un appel aux dons. Participer à la réalisation des rêves des enfants est très important pour eux. Cécilia se confie à sa communauté sur son gros complexe. Elle a besoin de conseils pour être sûre d’elle. Julie a envie d’essayer les livres audios pour Gianni et Giovann. Elle pense que cela va aider ses enfants à s’endormir. Rym et Vincent ont prévu une balade en forêt pour Maria-Valentina. Ils en profitent pour se connecter avec la nature. Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !