Mamans & célèbres - S03 Episode 59

Ce jeudi 4 février 2021 dans “Mamans et Célèbres” : Mia fête son premier anniversaire à Dubaï ! Pour l’occasion, Martika et Umberto ont vu les choses en grand ! Ils ont prévu une décoration spéciale avec une décoratrice et sont très contents du résultat. Kelly et Neymar partent faire la dernière échographie. Ils sont rassurés de savoir que tout va bien et ont encore plus hâte que Lyana arrive ! Tiffany et Justin ont acheté une nouvelle maison ! Elle sera plus grande que leur actuel appartement et leurs filles Zélie et Romy vont pouvoir jouer dans le jardin ! Ils partent tous ensemble visiter la nouvelle maison. Aujourd’hui, Wafa va annoncer le sexe de son bébé ! Elle prépare un live Instagram pour l’annoncer à tout le monde ! Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !